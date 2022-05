Die Party bei den Energiewerten geht in die nächste Runde. Zwar war auf der Oberseite nicht so viel los, dafür aber umso mehr in den unteren Stockwerken. Somit bleibt vor allem der Erdgas-Markt äußerst dynamisch, auch wenn sich der Ukraine-Konflikt einem Status Quo nähert und die Brisanz hier weiter abnimmt. Mit NatGas beginnend sehen wir seit unserem letzten Update eine weitere kleine Aufwärtsbewegung, die den Kurs perfekt in die Mitte der Überlappung der orangenen Zone zwischen $8.559 - $9.241 und der weißen Zone zwischen $8.685 - $9.403 gebracht hat. Hier konnte ein markantes Top ausgebaut werden, was in diesem überhitzten Markt zu einer deutlichen bärischen Reaktion geführt hat. Von diesem Hoch nahm der Kurs bis Dienstag mehr als 28% ab und lief dabei die blaue Zone ebenfalls perfekt in ihrer Mitte an. Hier beendete der Kurs dann seine Welle (A) in Weiß. Als ob das nicht reicht, realisierte der Kurs auch schon signifikante Fortschritte in der erwarteten Gegenbewegung, auch wenn NatGas noch nicht nachhaltig über die Marke bei $7.524 steigen konnte. Dies sollte im weiteren Verlauf aber passieren. Als nächstes sollte der Kurs bis in die Region um $8.4 steigen, bevor es nochmal stark nach unten geht. Diesmal sollte NatGas sogar unter die $6.446er-Marke fallen und die Korrektur im Rahmen der weißen Welle (C) dort beenden. Im Anschluss sehen wir den Kurs primär in Richtung der $10er-Marke steigen. In unserer alternativen Zählung kann es aber sein, dass der Kurs nach unten abdriftet und die weiße Welle (C) dort nicht beendet. Wählt NatGas diesen Verlauf, so dürfte es hier insgesamt wieder in Richtung der $3.781er-Marke gehen.



NatGas 2h Chart.

Die Tendenz beim USO war aber, im Gegensatz zu NatGas, über die letzte Woche nach unten gerichtet. Klar, hier kam der Kurs erstmal der orangenen Zone, welche zwischen den Marken $82.48 - $87.83 liegt, sehr nahe und verfehlte diese nur um $1.46. Mit den darauffolgenden Abstiegen haben wir diese orangene Welle b, die in der gleichfarbigen Zone enden sollte, aber als abgeschlossen betrachtet. Nach den starken Abstiegen kam der USO im Zuge einer Gegenbewegung nochmal zurück und sollte diese im weiteren Verlauf als türkisene Welle [iv] abschließen, um zu fallen. Diesmal steht dann eine türkisene Zone an, die zwischen $73.45 - $72.12 liegt. Nach Abschluss dieser Korrektur geht es dann erstmal in die grüne Zone zwischen $77.71 - $81.57. Wichtig ist, dass der USO dabei nicht über den Widerstand bei $82.48 kommt. Hält er sich an dieses Szenario sollte der Kurs dann abermals sinken. Diesmal stehen lange Abstiege bis in die gelbe Zone zwischen $60.18 - $43.48 an, wo die große Korrektur enden sollte. Natürlich werden wir die relevanten Zwischenbewegungen auf dem Weg dorthin für Sie zu gegebener Zeit spezifizieren.



USO 1h Chart.





