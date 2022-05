CULT Food Science entwickelt im Kampf gegen die globale Ernährungsunsicherheit IP im Bereich zelluläre Landwirtschaft

Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. („CULT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung in der zellulären Landwirtschaft zu beleuchten. Das Unternehmen unterstützt diese Fortschritte durch Investitionen in die Entwicklung seines eigenen Portfolios an geistigem Eigentum und Patenten und in mit der zellulären Landwirtschaft befasste Unternehmen auf der ganzen Welt, die daran arbeiten, Lösungen für von der Ernährungsunsicherheit betroffene gefährdete Populationen zu entwickeln. Angesichts der deutlicher werdenden Dünge- und Nahrungsmittelknappheit ist das Management von CULT der Ansicht, dass die zelluläre Landwirtschaft eine praktikable Lösung darstellt und dass Unternehmen, die zellbasierte Lebensmittel produzieren, kurz davorstehen, die globale Lebensmittelversorgungskette in bedeutendem Maße zu verbessern.

Dünger stellt einen wichtigen Teil der Vorkosten eines Landwirts dar, und da die Düngemittelpreise wieder dabei sind, eine Rekordhöhe zu erreichen, steigen als Resultat die Lebensmittelpreise und es besteht eine potenzielle Lebensmittelknappheit - auch aufgrund von COVID-bedingten Lieferkettenstörungen. Angesichts der zusätzlichen Eskalation der Energiekosten und der globalen Spannungen wird erwartet, dass sich der Mangel an Düngemitteln und die steigenden Lebensmittelpreise fortsetzen werden, da Russland der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln ist.1 Daher sind zellbasierte Lebensmittel eine attraktive Lösung, da sie keinen Dünger benötigen und die Ernteerträge auch nicht vom Wetter abhängig sind.