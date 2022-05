MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das laufende Jahr. Der operative Gewinn solle nach 13,4 Milliarden Euro im Vorjahr weiterhin 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Unter dem Strich schlägt allerdings ein milliardenschwerer Rechtsstreit um eine Panne bei Hedgefonds der Konzerntochter Allianz Global Investors (AGI) teuer zu Buche. Im ersten Jahresviertel legte das Unternehmen dafür noch einmal 1,9 Milliarden Euro zur Seite.

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag von mehr als drei Prozent quittiert. Damit gehörte die Allianz-Aktie zur Mittagszeit zu den stärkeren Verlierern im Dax, der um mehr als zwei Prozent absackte. Der Konzern hatte seine wichtigsten Gewinnzahlen zum ersten Quartal schon am Mittwoch mitgeteilt. Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von der Geschäftsentwicklung positiv überrascht.

"Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen, dass unser Geschäft erheblichen geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungen standhalten kann", sagte Vorstandschef Oliver Bäte. Wegen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen den Angreifer Russland nahm die Allianz Abschreibungen auf russische Finanzanlagen vor.

Zudem verbuchte das Unternehmen in der Kreditversicherung eine Belastung von rund 100 Millionen Euro. Laut Finanzchef Giulio Terzariol stehen hinter dieser Summe aber noch keine konkreten Schadenmeldungen. Die zuständige Konzerntochter Allianz Trade hatte ihre Limits für die Kunden mit Bezug auf die Ukraine und Russland stark gekappt und einen großen Teil ihrer Risiken gedeckelt oder rückversichert.

Für den Fall, dass die Allianz das Geschäft ihrer russischen Tochtergesellschaften endgültig einstellen muss, rechnet der Vorstand mit einer Belastung zwischen 400 und 500 Millionen Euro. Der Konzern hatte sein Neugeschäft in dem Land wegen des Ukraine-Kriegs im Februar gestoppt.

Auch für die steigenden Inflationsraten sieht sich die Allianz gerüstet. Der Versicherer habe für diesen Fall Reserven gebildet, sagte Terzariol in einer Telefonkonferenz. Mit der Inflation verteuern sich auch die Schäden, die Versicherer begleichen müssen. Allerdings stiegen die Preise in diesem Bereich bisher nicht so stark wie die Verbraucherpreise, sagte der Finanzchef.