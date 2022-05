Varta peilt laut Pressemitteilung weiterhin einen Konzernumsatz von bis zu einer Milliarde Euro für das laufende Jahr an, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleichkäme. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 machte der MDAX-Konzern einen Umsatz von 185,3 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal lag dieser noch bei 204,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sank um 21,8 Millionen Euro auf 38,1 Millionen Euro gegenüber dem ersten Quartal 2021.

Auch wenn die globalen Krisen nicht spurlos an uns vorübergingen, sei und bleibe Varta ein sehr gesundes Unternehmen, so Armin Hessenberger, CFO der Varta AG. Dennoch merkt er an: "Die steigenden Rohstoff- und Energiekosten können nur zeitverzögert an unsere Kunden weitergegeben werden, zudem belastet das Ergebnis die Projekt- und Anlaufkosten für die großformatige Lithium-Ionen Zellen, bei denen wir erste Umsätze im Jahr 2024 erwarten."