Neue Ladepunkte für die Bundeshauptstadt (FOTO)

Dortmund (ots) - Berliner Stadtwerke GmbH baut Ladeinfrastruktur mit

Compleo-Hardware auf | Rahmenvertrag über zwei Jahre für Lieferung von

Ladesäulen | Ausschlaggebend für Kooperation sind verbrauchernahe sowie

international offene Payment-Lösungen von Compleo



Mit der Berliner Stadtwerke GmbH konnte die Compleo Charging Solutions AG einen

weiteren Kunden für ein Großprojekt zum Ausbau urbaner Ladeinfrastruktur im

Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung gewinnen. Über einen Zeitraum von zwei

Jahren nimmt der Berliner Energieversorger eine große Anzahl von Ladestationen

des Typs DUO IMS ab. Die erste Lieferung soll bereits im Juli 2022 erfolgen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bei der Wahl des Anbieters für die Ladeinfrastruktur-Projekte der BerlinerStadtwerke konnte Compleo doppelt punkten: der Eichrechtskonformität und derBezahltechnologie für diskriminierungsfreies Laden von Elektrofahrzeugen.Transparente Abrechnungssysteme und einfache sowie international offeneBezahlmethoden beim Laden sind heute ein enorm wichtiger Komfortfaktor.Fahrerinnen und Fahrer von Elektro-Autos erwarten einfache und transparenteBezahl-Möglichkeiten für ihre Ladevorgänge. Die Betreiber von Ladeinfrastrukturhingegen benötigen Systeme, die gesetzeskonforme Abrechnung und ein einfachesManagement der Ladeinfrastruktur ermöglichen."Beim Aufbau neuer Ladestationen müssen laut Ladesäulenverordnung bis zum 1.Juli2023 Kartenlesegeräte zur Bezahlung verfügbar sein. Wir starten deswegenrechtzeitig mit dem Aufbau. Damit bieten wir auch künftig eine verbrauchernaheLösung an", sagt Dr. Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner StadtwerkeGmbH. Der kommunale Ökostromproduzent übernimmt im Sommer 2022 die Verantwortungfür das öffentliche Ladenetz in der Hauptstadt und dessen Ausbau und wird seinePlanungen danach vorstellen.Compleo war bereits bei der Umsetzung des Eichrechts Vorreiter. So erhielt dasUnternehmen als erster Hersteller die Zulassung der Physikalisch-TechnischenBundesanstalt (PTB) für eine eichrechtskonforme DC-Ladestation. Beieichrechtskonformen AC-Lösungen war Compleo ebenfalls einer der ersten Anbieteram Markt. Durch die Zukäufe der wallbe GmbH, der innogy eMS GmbH und dieBündelung von technischem Know-how kann Compleo noch besser auf dieAnforderungen der Stadtwerke Berlin eingehen. Compleo integriert dieDirect-Payment-Technologien von vornherein in seine Ladelösungen und gehörtdamit erneut zu den Vorreitern in der Branche. "Als technologiegetriebenesUnternehmen treiben wir Innovationen beim Bezahlen voran, damit das Laden undBezahlen an der Ladestation für alle kinderleicht wird - an jedem Ort zu jeder