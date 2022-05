SATAVIA bietet Kondensstreifen-Prävention für die „Sustainable Flight Challenge" von KLM

LONDON, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Am Samstag, 7. Mai hoben zwei Sonderflüge vom Amsterdamer Flughafen Schiphol ab: KLM-Flug KL0675 nach Edmonton in Kanada und KLM Cityhopper-Flug KL1713 nach Porto in Portugal. Für die im Rahmen der „Sustainable Flight Challenge" von SkyTeam durchgeführten KLM-Flüge waren zahlreiche innovative Nachhaltigkeitsmaßnahmen ergriffen worden. Im Rahmen dieser bahnbrechenden Initiative stellte das in Cambridge ansässige Unternehmen für grüne Luftfahrt, SATAVIA, eine Funktion zur Verhinderung von Kondensstreifen bereit, um die nicht von CO 2 verursachten Klimaauswirkungen der Luftfahrt zu minimieren.

Von Flugzeugen erzeugte Kondensstreifen verursachen eine Oberflächenerwärmung, die für zwei Drittel der Klimaauswirkungen der Luftfahrt verantwortlich ist. Das ist fast doppelt so viel wie die direkten CO 2 -Emissionen der Flugzeugtriebwerke. Bis vor kurzem machten technische Herausforderungen das Verhindern von Kondensstreifen schwierig oder unmöglich. Die erstklassige atmosphärische Modellierung von SATAVIA ermöglicht jetzt die Optimierung des Flugplans zur Vermeidung von Kondensstreifen.