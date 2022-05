Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2022

Kursziel: 53,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Wie Phönix aus der Asche



Der Hersteller von Freizeitfahrzeugen Knaus Tabbert war eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das infolge der Finanzkrise Ende 2008 Insolvenz anmelden musste. Grund hierfür war eine zu hohe Verschuldung gepaart mit einem eingetrübten Konsumverhalten und damit einhergehenden Umsatz- und Ergebnisrückgängen. Mithilfe des niederländischen Private Equity-Unternehmens H.T.P. Investments restrukturierte sich Knaus Tabbert jedoch zügig. Ausgehend von 7.517 verkauften Fahrzeugen bzw. einem Umsatzniveau von 134 Mio. Euro im Jahr 2009 entwickelte sich das Unternehmen mit zuletzt knapp 26.000 verkauften Freizeitfahrzeugen bzw. 863 Mio. Euro Umsatz zu einem der drei größten Hersteller in Deutschland und Europa (Marktanteil 2021: ca. 14%).



Mit Blick auf die nächsten Jahre erwartet der Branchenverband CIVD nicht zuletzt getrieben durch strukturelle Veränderungen im Reisemarkt ein im historischen Vergleich deutlich stärkeres durchschnittliches jährliches Wachstum der Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen i.H.v. 8,3% in Deutschland bzw. 6,4% in Europa (CAGR 1990-2021: 2,5 bzw. 0,8%). Zurückzuführen ist dies auf weniger Pauschalreisen und stattdessen mehr regionalen Urlaub mit höherer Flexibilität, eine alternde Bevölkerung und damit größer werdende Zielgruppe des Campings und einer zunehmenden Beliebtheit des Caravanings innerhalb neuer Zielgruppen.

Einhergehend mit dem dynamischen Marktwachstum dürfte jedoch auch der Wettbewerb in diesem Umfeld u.E. hoch bleiben. Knaus Tabbert zeichnet sich hierbei insbesondere durch eine hohe Innovationskraft mit mittlerweile rund 400 Markenschutzrechten, Nutzungspatenten, Designschutzrechten und technischen Patenten, einer ausgeprägten Produktpipeline mit fokussierter Markenarchitektur sowie modernen Produktionslinien mit kontinuierlichen Investitionen in die weitere Automatisierung aus. Insgesamt sollte es Knaus Tabbert somit gelingen, das Wachstumstempo des Vorjahres (2021: +8,6% yoy auf 863,0 Mio. Euro), das aktuell noch durch Lieferkettenprobleme ausgebremst wird (Q1/22: -7,0% yoy), ab 2023 spürbar zu steigern (AB: 1,3 Mrd. Euro). Bis 2025 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Wachstum von 12,6% p.a. auf dann 1.384,3 Mio. Euro.



