Oragins pflanzliche Käsemarke ‚Future of Cheese‘ erhält Bio-Zertifizierung, die von den Regulierungsbehörden in Kanada, USA und Europa anerkannt wird

Die Produkte von Future of Cheese wurden einem Audit unterzogen und haben eine Bio-Zertifizierung erhalten. Damit können sie ab sofort in den Märkten Kanadas, der Vereinigten Staaten und Europas auf nationaler Ebene verkauft werden.

12. Mai 2022, Toronto, Kanada: ORAGIN Foods Inc. („ORAGIN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) gibt mit großer Freude bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Future of Cheese Inc. („Future of Cheese“ oder das „Unternehmen“) die Bio-Zertifizierung durch Ecocert erhalten hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, Bio-Angaben auf seinen Produkten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu vermarkten. Über Ecocert wurden die Produkte des Unternehmens im Einklang mit den Anforderungen des Canadian Organic Regime (CRO), des US-Canada Organic Equivalency Arrangement (USCOEA) und des European Union-Canada Organic Equivalency Arrangement (EUCOEA) zertifiziert.

„Dies ist ein großer Meilenstein für uns und die ORAGIN-Aktionäre, denn es bedeutet nicht nur, dass unsere Produkte von einer internationalen Regulierungsbehörde als Produkte von höchster Qualität anerkannt werden, weil sie biologische Zutaten enthalten, sondern auch, dass sie frei von gentechnisch veränderten, chemischen und synthetischen Inhaltsstoffen sind. Damit wird einmal mehr unser Bekenntnis zu Gesundheit, Wohlbefinden und zum Schutz unserer Umwelt unter Beweis gestellt“, erklärt Jen Wojtaszek, President von Future of Cheese. „Außerdem haben wir jetzt offiziell grünes Licht bekommen, um im Zuge unserer Vorbereitungen auf den geplanten Start des Online-Handels diese Ansprüche mit Stolz in verschiedenen internationalen Märkten zu vermarkten.“

Ecocert verfügt über ein internationales Netzwerk in mehr als 130 Ländern, um die Konformität von Praktiken mit den Bio-Anforderungen zu verifizieren. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt wird die gesamte Lieferkette überprüft. Ecocert führt mindestens einmal jährlich eine Inspektion vor Ort durch und ergänzend dazu weitere, nicht angekündigte Audits während des Jahres. Die Prüfberichte werden anschließend von unabhängiger Seite verifiziert, um die Bio-Produkte zertifizieren zu können.