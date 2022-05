Dritte DRV-Ernteschätzung 2022 Fehlender Regen erfordert Korrektur nach unten (VIDEO)

Berlin (ots) - Fehlende Niederschläge in Teilen Deutschlands könnten zu Einbußen

bei der Getreideernte führen. "Wenn in den kommenden Tagen insbesondere in

Ostdeutschland keine ergiebigen Niederschläge fallen, sind spürbare

Ertragseinbußen wahrscheinlich", erklärt der Getreidemarktexperte des Deutschen

Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler. Er macht deutlich: "Im Osten

Deutschlands fiel teilweise seit fünf Wochen kein nennenswerter Regen. Die

Wasservorräte im Oberboden sind nahezu aufgebraucht." Auch im Norden und Westen

Deutschlands werde das Wasser langsam knapp. Im Süden sei die Wasserversorgung

in der Summe noch befriedigend bis gut. Vor diesem Hintergrund hat der DRV seine

Ernteprognose leicht nach unten angepasst. Aktuell geht der Verband von einer

Getreideernte in Höhe von 42,9 Millionen Tonnen und einer Rapsernte von 3,8

Millionen Tonnen aus. Das ist weiterhin ein durchschnittliches Ergebnis.



Weltweite Versorgungsbilanz fällt negativ aus