HAMBURG (dpa-AFX) - Die maritime Wirtschaft verlangt global einheitliche Regeln für den klimaneutralen Umbau der Schifffahrt. Andernfalls fürchten Reeder wie Schiffbauer Wettbewerbsprobleme für die Unternehmen in Deutschland und Europa, wo mit den klimapolitischen Vorgaben der EU strengere Maßstäbe absehbar sind. "Der Elefant im Raum ist wirklich die Dekarbonisierung", sagte der designierte Präsident des internationalen Reederverbandes Bimco und Chef der Hamburger Reederei Laeisz, Nikolaus H. Schües, am Donnerstag. Sein Verband bemühe sich darum, Anforderungen der Regulierungsbehörden und Notwendigkeiten der Industrie in Einklang zu bringen. "Dabei geht es vor allem darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen in der globalen Schifffahrtsindustrie zu gewährleisten."

"Dass wir eine globale Regulierung haben, das wird schwierig sein", sagte Schües bei der Präsentation der Themen für die Schiffbaumesse SMM im September in der Hansestadt. "Eine Sache, die wir vorschlagen werden, ist, dass wir zumindest versuchen, einen Rahmen für eine regionale Regulierung zu formulieren. Wenn wir das erreichen, denke ich, dass viel getan werden kann, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu erhalten." Bislang zeichnet sich kein global einheitlicher Kurs Richtung Klimaneutralität in der Schifffahrt ab: Die wichtigsten Reedereien wollen erreichen, dass Schiffe bis 2050 ohne klimaschädliche Emissionen auf den Weltmeeren unterwegs sind. Und auch die EU-Kommission strebt mit ihrem "Fit for 55"-Programm beschleunigt die Klimaneutralität der Wirtschaft an.