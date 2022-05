FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine zweitägige Dax-Erholung folgt am Donnerstag der nächste Rückschlag. Die Inflationssorgen treiben die Anleger an den Weltbörsen weiter um. Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 2,44 Prozent auf 13 490,63 Punkte. Für den MDax ging es um 3,17 Prozent bergab auf 27 706,05 Zähler. Der EuroStoxx 50 büßte 2,65 Prozent ein.

Am Vortag hatte sich der Dax mit einer Erholungsrally bis auf 13 829 Punkte noch der 14 000er Marke genähert, nun aber steuert er wieder sein Wochentief bei 13 380 Punkten an. Jede Kursstärke an den Aktienmärkten werde neuerdings von institutionellen Investoren dazu genutzt, um schnell wieder Positionen abzubauen, betonte der Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow. Am Vorabend gab es an den New Yorker Börsen bereits einen Ausverkauf vor allem im Tech-Sektor. Am Donnerstag zeichnen sich dort weitere Verluste ab.