IKW-Studie Darum geht es nicht ohne Kosmetik (FOTO)

Frankfurt (ots) - Jetzt mal ehrlich: Ist Kosmetik wichtig oder kann sie weg?

Geht es nicht auch ohne Zähneputzen, Duschgel und Lippenstift? Der

Kompetenzpartner Schönheitspflege im Industrieverband Körperpflege- und

Waschmittel (IKW) wollte es wieder ganz genau wissen und hat diesen Fragen in

der aktuellen Studie intensiv nachgespürt.



Um es gleich vorab zu sagen: Nein, es geht nicht ohne Kosmetik. Denn kosmetische

Produkte haben für die Mehrheit der Menschen eine große Relevanz - und zwar

jedes Produkt auf seine eigene Art. Natürlich dreht sich dabei vieles um das

persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit. Aber bei genauerer Betrachtung

zeigt sich in der vom unabhängigen Marktforschungsinstitut rheingold salon

durchgeführten Studie "Kosmetik und Wir", dass physische und psychische

Befindlichkeiten in besonderer Weise von kosmetischen Produkten abhängen. Neben

dem Gefühl, dass die Anwendung von Kosmetik das Menschsein erst ausmacht, werden

tiefgreifende menschliche Bedürfnisse befriedigt. Sechs Verwendungsmotive wurden

in der Studie herauskristallisiert, die belegen, was hinter der Anwendung der

einzelnen Kosmetika steckt: Kosmetikprodukte werden als kultivierend,

gesellschaftsrelevant, Werte ausdrückend, individualisierend, strukturgebend im

Alltag und verjüngend empfunden.