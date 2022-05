Maritime Resources legt erste Studie für Lac Pelletier-Goldprojekt vor!

Maritime Resources (0,08 CAD; CA57035U1021) hatte den Goldkreislauf auf der Nugget Pond-Mühle von Rambler Metals and Mining 2021 erworben. Dort soll das Erz verarbeitet werden, dass auf dem Flaggschiffprojekt Hammerdown abgebaut werden soll. Hierfür plant Maritime bereits mit Baubeginn in diesem Jahr. Mit dem Erwerb der Verarbeitungsanlage bekam Maritime aber auch ganz nebenbei das Lac Pelletier-Projekt in der Provinz Québec – ebenfalls eine Gold-Liegenschaft. Nun hat man die erste Ressourcenstudie für dieses zweite Projekt vorgelegt.

Lac Pelletier mit Wachstumspotenzial

Demnach zeigt die Studie, dass hier das Potenzial für eine Untergrundmine besteht, so CEO Gerrit MacDonald. Die Ressource kommt auf insgesamt 89.400 Unzen Gold in der höherwertigen Kategorie „Measured and Indicated“ sowie 137.600 Unzen Gold „inferred“ (mehr hier). Das klingt erst einmal nach wenig, stellt aber laut Unternehmen nur den Anfang dar. Denn zum einen ist die Resource in die Tiefe und in alle Richtungen hin offen und bietet somit Wachstumspotenzial. Dabei profitiert Maritime von 85.000 Metern an bereits abgeschlossenen Bohrarbeiten an der Oberfläche und im Untergrund. Zudem gibt es einen 2.500 Meter lange Rampe. Die frühere Goldmine Stadacona liegt nur einen Kilometer von der Ressource entfernt. Nicht zuletzt liegt Lac Pelletier in einem entwickelten Mining-Distrikt in der Abititbi-Region (siehe Karte), wo sich bereits in Betrieb befindliche Minen, aber auch zahlreiche Explorationsprojekte befinden.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,08 C$

Börsenwert: 38 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$), Sprott Equity Research (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital