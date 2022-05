JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Der Antriebssysteme- und Großmotorenhersteller habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele für das Zivilgeschäft seien solide./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 02:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 02:46 / ET