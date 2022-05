Osisko erklärt Dividende für das zweite Quartal 2022

(Montreal, 12. Mai 2022) Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... ) freut sich, eine Dividende von 0,055 C$ pro Stammaktie für das zweite Quartal 2022 bekannt zu geben. Die Dividende wird am 15. Juli 2022 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt. Diese Dividende ist eine "berechtigte Dividende" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act).

Für Aktionäre mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten wird der Gegenwert in US-Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. Juni 2022 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre auch daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (der "Plan") eingeführt hat. Aktionäre, die in Kanada und den Vereinigten Staaten ansässig sind, können sich für die Teilnahme am Plan in Verbindung mit der Dividende entscheiden, die am 15. Juli 2022 an die am 30. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Weitere Einzelheiten sind auf der Website von Osisko unter http://osiskogr.com/en/dividends/drip/ zu finden.

Nicht eingetragene Aktionäre, die an dem Plan teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Makler, Anlagehändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut, das ihre Stammaktien hält, wenden, um sich nach der geltenden Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme an dem Plan zu beantragen. Für weitere Informationen über die Teilnahme am Plan oder andere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle unter der Telefonnummer 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder shareholderinquiries@tmx.com

Die Teilnahme an dem Plan entbindet die Aktionäre nicht von der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, die für Dividenden, die im Rahmen des Plans in Stammaktien reinvestiert werden, anfallen können. Die Aktionäre sollten ihre Steuerberater bezüglich der steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Plan unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände konsultieren.

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit.

Über Osisko Gold Royalties Ltd