Günther steuert ohne Not übergroße Jamaika-Koalition im Norden an

KIEL (dpa-AFX) - "Er gehört zu mir" - beschwingt haben Daniel Günther und Monika Heinold in der Kieler Landtagswahlnacht zu diesem alten Schlager von Marianne Rosenberg zusammen getanzt. Der Titel könnte im Norden zum politischen Motto werden. Die Grünen-Spitzenkandidatin möchte zu gern mit dem Ministerpräsidenten von der CDU weiterregieren. Günther wiederum will mit der Finanzministerin und FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz über eine Neuauflage der Koalition ihrer drei Parteien reden, obwohl es locker für ein Zweierbündnis reichen würde. Buchholz tanzte übrigens auch auf der CDU-Party.

Als Günther trotz des haushohen Wahlsiegs und der neuen Konstellation mit gestärkten Grünen und geschwächter FDP erklärte, er wolle bei Jamaika bleiben, hielten viele das für pure Taktik. Doch nächsten Dienstag will er das angehen. Seine Partei zieht mit, weil sie ihrem Erfolgsgaranten nichts abschlagen kann. Bei Grünen und FDP ist anfängliche Ablehnung neuer Offenheit gewichen. Am Ende könnte eine übergroße Koalition stehen - so nennt das die Politikwissenschaft.