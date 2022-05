Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Reduzieren

seit: 12.05.2022

Kursziel: 12,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 19.04.2022: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



Zusammenfassung:

PNE hat dank der herausragenden Leistung ihres Stromerzeugung-Segments hervorragende Q1-Zahlen vorgelegt. Der Kapazitätsausbau, die im Jahresvergleich besseren Windverhältnisse und die deutlich höheren Strompreise führten zum bisher besten Quartalsergebnis des Segments mit einem EBITDA von fast EUR19 Mio. Auf Konzernebene steigerte PNE das EBITDA im Jahresvergleich um 151% von EUR6,3 Mio. Euro auf EUR15,8 Mio. Damit ist das Unternehmen auf einem guten Weg, seine EBITDA-Prognose von EUR20 Mio. - EUR30 Mio. und unsere EBITDA-Prognose von EUR29 Mio. zu erreichen. Im April hat PNE ihr eigenes Windparkportfolio um 19 MW auf 253 MW erweitert. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht erhöhten Kursziel von EUR12,00 (zuvor: EUR11,50). Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass PNE in etwa fair bewertet ist und bestätigen unser Reduzieren-Rating.



First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his REDUCE rating and increased the price target from EUR 11.50 to EUR 12.00.

Abstract:

PNE has posted excellent Q1 figures due to the outstanding performance of its Electricity Generation segment. Capacity expansion, better wind conditions y/y and much higher power prices resulted in the best quarterly segment result ever with EBITDA of almost EUR19m. At the group level, PNE increased EBITDA by 151% y/y from EUR6.3m to EUR15.8m. The company is thus well on track to reach its EUR20-30m EBITDA guidance and our EUR29m EBITDA forecast. In April, PNE expanded its own wind farm portfolio by 19 MW to 253 MW. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher price target of EUR12.00 (previously: EUR11.50). We still believe that PNE is roughly fairly valued and reiterate our Reduce rating.



