08:00 Uhr, Deutschland: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/22.

TOP 4

11:30 Uhr, EU: Verbraucherpreise HVPI 04/22 (2. Veröffentlichung).

TOP 5

14:30 Uhr, USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 18.05.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Annualisiert 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 06:30 JPN Industrieproduktion (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)



