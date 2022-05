Anlass der Studie: Q1 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2022

Kursziel: EUR87

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 87,00.

Zusammenfassung:

Die Dreimonatsergebnisse lagen nahe an unseren Schätzungen und erwartungsgemäß unter den Vorjahreszahlen, was auf anhaltende Lieferengpässe bei motorisierten Chassis zurückzuführen ist. Dank des Auftragseingangs von rund 6.000 Einheiten im ersten Quartal lag der Auftragsbestand mit rund EUR1,3 Mrd. weiterhin auf hohem Niveau. Der Produktionsmix begünstigt nach wie vor Wohnwagen, um die Engpässe bei Chassis abzumildern. Dies führte zu der geringeren Rentabilität im Jahresvergleich, und das Management geht davon aus, dass sich die Lieferengpässe im zweiten Halbjahr lockern werden. Ein besserer Lieferantenmix und die erwarteten höheren Liefermengen von Mercedes und MAN bei Chassis untermauern diesen Optimismus. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR87 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 87.00 price target.



Abstract:

First quarter reporting was close to our targets and, as expected, below the prior year figures, due to ongoing supply bottlenecks of motorised chassis. The order backlog remained high at EUR1.3bn, thanks to order intake of some 6k units in Q1. The production mix still favours caravans to mitigate the chassis bottlenecks, which led to the lower Y/Y profitability, and management still see supply roadblocks clearing in H2. An improving supplier mix and expected higher chassis delivery volumes from Mercedes and MAN underpin this optimism. We maintain our Buy rating and EUR87 target price.



