Zuverlässige Lieferketten und Marktnähe als Wettbewerbsvorteile / Globale Unternehmen setzen zunehmend auf Europa als Produktionsstandort (FOTO)

Eschborn (ots) - Rohstoffknappheit, Halbleiter-Krise, gefährdete Transportwege

und eine immer komplexere geopolitische Situation: Angesichts dieser

Herausforderungen gewinnt Europa für Technologie-Konzerne und mittelständische

Unternehmen der führenden Industrienationen wieder an Bedeutung als

Produktionsstandort.



Viele europäische Unternehmen sind aufgrund der Entwicklungen, die durch die

Pandemie ausgelöst und durch die angespannte geopolitische Lage verstärkt

wurden, zu Neubewertungen ihrer globalen Strategie gezwungen. In marktfernen

Weltregionen angesiedelte Produktionsstätten, Lieferketten, die an

geopolitischen Krisenherden entlanglaufen oder generell weite und damit teure

Transportstrecken entpuppen sich immer mehr als Risikofaktoren.





Aus diesem Grund denken viele europäische Unternehmen darüber nach, Produktionenetwa aus Asien nach Europa zurückzuholen und so Lieferketten zu verkürzen unddie Vorteile einer Nähe zum Markt und zu den Kunden zu nutzen. Unterstützungfinden sie dabei auch in der Politik, und zwar sowohl auf nationaler als auchauf internationaler Ebene. Zum Beispiel durch den von der EuropäischenKommission initiierten 'EU-Chip Act': Das neue Chip-Gesetz sieht Fördermaßnahmenin Höhe von 43 Milliarden Euro vor. Das ambitionierte Ziel der EuropäischenKommission lautet, den Anteil der europäischen Halbleiterproduktion bis 2030 auf20 Prozent zu verdoppeln.Möglich werden strategische Überlegungen zur Produktion in Europa überhaupt erstdurch technologische Fortschritte in der Automatisierung. Hier spielt das'Industrie 4.0' genannte Zukunftsprojekt einer umfassenden Digitalisierung eineentscheidende Rolle. Der Begriff 'Industrie 4.0' wurde der Öffentlichkeiterstmals auf der Hannovermesse 2011 vorgestellt und steht heute für dieVerzahnung von moderner Informations-, Kommunikations- und Produktions-Technik.Technische Grundlage hierfür sind intelligente und digital vernetzte Systeme,mit deren Hilfe eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich ist.Des Weiteren kommt der verstärkte Einsatz von Industrierobotern mehr und mehrzum Tragen. Ihre Zahl hat sich weltweit seit 2015 von 66 Einheiten pro 10.000Mitarbeitern auf 126 Einheiten Ende 2021 verdoppelt.Der Fortschritt bei den Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und nichtzuletzt die stetig steigende Zahl von eingesetzten Industrierobotern ermöglichenes, wieder konkurrenzfähig vor Ort zu produzieren. Dennoch denkt nur knapp einFünftel der in klassischen Fertigungsländern produzierenden und in Deutschlandaktiven Unternehmen ernsthaft über diesen Schritt nach. C&A gehört dazu. DasUnternehmen lässt in Mönchengladbach Jeans nähen. CATL baut in Erfurt bald