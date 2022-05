Auf Wachstumskurs Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH sucht neue Vertriebsmitarbeiter (FOTO)

Bad Vilbel (ots) - Die Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH mit Sitz in

Bad Vilbel bei Frankfurt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue

Vertriebsmitarbeiter. Deren Hauptaufgabe wird es sein, telefonischen Erstkontakt

zu Interessenten aufzunehmen und einen Termin für ein Folgegespräch zu

vereinbaren. Dabei ist die berufliche Erfahrung der Bewerber zweitrangig. Denn

die Unternehmensberatung bildet ihre Mitarbeiter vollständig aus - so werden

auch Quereinsteiger in kürzester Zeit zu qualifizierten Vertriebsmitarbeitern.



Geschäftsführer Djurat Sherzad: "Wir haben es uns seit Jahren zur Aufgabe

gemacht, Coaches, Trainer, Beratern und Experten dabei zu verhelfen, online

sichtbar zu werden und Wunschkunden für ihr Coaching-Business über das Internet

zu gewinnen. Seit der Gründung konnten wir rasant wachsen - und das planen wir

auch weiterhin. Als junges, dynamisches und vollständig digitalisiertes

Unternehmen ziehen wir gemeinsam an einem Strang und wollen nach vorne.

Ebendiese Motivation wünschen wir uns auch von neuen Mitarbeitern."