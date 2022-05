"Funktionsdefizite behindern wirksamen Wettbewerb, beeinträchtigen die Prüfungsqualität und gefährden die Stabilität der Finanzmärkte", sagt Prof. Dr. Justus Haucap, Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE), Partner von DICE Consult und ehemaliges Mitglied der Monopolkommission. Diese berät die Bundesregierung in Fragen der Wettbewerbspolitik und Marktregulierung.



FISG: Die deutsche Antwort auf Wirecard



Nach dem milliardenschweren Betrugsskandal des Zahlungsabwicklers Wirecard waren mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) unter anderem die externe Rotationspflicht verkürzt, eine schärfere Trennung von Abschlussprüfung und (Steuer-)Beratung verfügt sowie die Haftungsgrenzen angehoben worden. Der Studie zufolge bestehe weiterhin Anpassungsbedarf, weil das FISG die Gefahr berge, Marktkonzentration und Eintrittsbarrieren zu erhöhen. "Im Extremfall wird aus dem Oligopol ein Duopol oder gar ein Monopol. Von wirksamem Wettbewerb kann also nicht die Rede sein", warnt Prof. Dr. Haucap.



Entscheidungen auf Vertrauensbasis



Wahre und zuverlässige Informationen seien eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Märkte effizient funktionieren, so eine weitere Erkenntnis aus der Studie. In Kapitalgesellschaften habe das Management einen Informationsvorsprung gegenüber Eigentümern und möglichen Investoren. "In der Wissenschaft sprechen wir von Informationsasymmetrien", erklärt Prof. Dr. Haucap. "Die Wirtschaftsprüfung hat die Aufgabe, dieses Ungleichgewicht zu verringern. Das Testat ist ein Gütesiegel, auf das sich die Marktteilnehmer verlassen." Falsche und unzuverlässige Abschlüsse könnten zu falschen Investitionsentscheidungen führen und die Kontrolle der Aktionäre über das Management untergraben - mit schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte, für Arbeitsplätze, Renten und Ersparnisse in der Bevölkerung.