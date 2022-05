Mitgliederversammlung und Festakt Bundesverband der Systemgastronomie feiert sein 15-jähriges Jubiläum (FOTO)

München (ots) - Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) hat im Rahmen

seiner Mitgliederversammlung sein 15-jähriges Bestehen seit der

Neustrukturierung im Jahre 2007 in der europäischen Kulturstadt Salzburg

gefeiert. Zahlreiche Gratulanten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

überbrachten dem Verband ihre Glückwünsche.



"Der BdS hat in 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir sind

Tarifpartner aus Überzeugung. Wir geben Menschen berufliche Chancen. Wir sind

die Stimme der Systemgastronomie." Mit diesem Statement eröffnete

BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante die Mitgliederversammlung. Dabei

erinnerte Belegante an die Anfänge des Verbands: "Die erste Büroausstattung des

BdS bestand aus Campingtischen und Campingstühlen in einem kleinen Büro in

München. Heute haben wir über 830 Mitgliedsunternehmen, unsere Mitglieder

begrüßen täglich über vier Millionen Gäste und sind mittelständische Arbeitgeber

für über 120.000 Beschäftigte. Jeder dritte Euro, der in der Gastronomie

ausgegeben wird, wird in den Restaurants der Systemgastronomie ausgegeben." Am

Verbandsgeburtstag sei es laut Belegante Zeit, auf die Erfolge in den letzten 15

Jahren zurückzublicken.