Apple im Verkaufssignal

Übergeordnet herrscht bereits seit Ende letzten Jahres ein intakter Abwärtstrend in der Apple-Aktie, dies führte zuletzt zu merklichen Abschlägen unter 150,00 US-Dollar und damit einem Selltrigger. Hierauf wurde bereits in der letzten Analyse vom 6. Mai 2022: „Apple vor Trendwechsel!“ hingewiesen, nun ist Apple in einem klaren Verkaufsprozess gelandet und eröffnet Handelschancen auf der Unterseite.

Hohe Cash-Bestände

Insbesondere die Lieferschwierigkeiten bereiten Apple zunehmend Schwierigkeiten, Geräte sind kaum verfügbar und können nicht in der geplanten Stückzahl hergestellt werden. Entsprechend negativ dürften sich die Lieferkettenprobleme auswirken und befeuern dadurch ein Short-Szenario. Unterhalb von 150,00 US-Dollar drohen noch weitere Abschläge auf 138,27 US-Dollar, darunter sogar auf ein Niveau um 127,82 Zählern. Wegen der einbrechenden Weltkonjunktur fällt es einem schwer, ein aussagekräftiges Long-Szenario zu skizzieren, tendenziell dürften Bullen wieder erst oberhalb von 175,00 US-Dollar in der Apple-Aktie aktiv werden.