Zwischen März 2020 und Mai letzten Jahres stieg die Dow-Aktie rasant an und konnte sogar ihre Verlaufshochs aus Ende 2019 bei 56,25 US-Dollar durchbrechen. Nachdem frische Spitzenwerte erreicht wurden, ging das Papier in eine gemütliche Konsolidierung über und setze dabei auf 52,07 US-Dollar zurück. Seit Ende letzten Jahres ist wieder eine klare Anstiegsphase erkennbar, die geradewegs an die Vorgängerhochs aus 2021 aufwärts führte. Gelingt es diesen Bereich demnächst nach Auflösung der aktuell laufenden und vermutlich bullischen Flagge zu überwinden, würde damit ein Folgekaufsignal aktiviert werden.

Aktie trotzt Marktturbulenzen

Für einen erfolgreichen Ausbruch auf der Oberseite gilt es nun ein Niveau von mindestens 71,50 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden. Infolgedessen könnte Aufwärtspotenzial an die nächste charttechnische Zielmarke gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 83,31 US-Dollar freigesetzt werden. Zuvor allerdings könnten sich Abschläge auf das Niveau von 64,45 US-Dollar und darunter auf glatt 60,00 US-Dollar einstellen, ehe ein nachhaltiger Ausbruch gelingt. Tiefer als 52,07 US-Dollar sollte es nicht mehr gehen, dies würde nämlich das bullische Szenario mit Abschlägen auf 44,66 US-Dollar gefährden.