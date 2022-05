Q1 weckt Hoffnungen auf ein erfolgreiches Jahr, aber Lackmustest steht erst in den nächsten Quartalen bevor



BAUER hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt.

Segment Maschinen als Wachstumstreiber: Der Konzernumsatz erhöhte sich um knapp 20% yoy auf 364,5 Mio. Euro (MONe: 352,0 Mio. Euro), was vor allem auf eine starke Nachfrage im Segment Maschinen zurückzuführen ist. Hier legten die Erlöse ausgehend von der Corona-bedingt schwachen Vorjahresbasis (Q1/21: -16,5% yoy) und trotz anhaltender Einschränkungen in China um 48,6% yoy auf 136,5 Mio. Euro zu. Im Segment Bau stieg der Umsatz aufgrund eines in den Auslandsmärkten verhaltenen Auftakts weniger dynamisch um 10,7% yoy auf 174,6 Mio. Euro. Der Bereich Resources zeigte sich mit Erlösen von 52,8 Mio. Euro (-0,2% yoy) stabil auf Vorjahresniveau. Der Auftragseingang legte angesichts des robusten Vorjahreswerts nur unterproportional um 3,1% yoy auf 532,0 Mio. Euro zu, mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,46x liegen u.E. nach Q1 aber unternehmensseitig alle Voraussetzungen für ein Anhalten des Wachstumstrends vor. Allerdings verzeichnete BAUER im ersten Quartal keine Materialengpässe in der Produktion, während sich die Situation insbesondere ab H2 derzeit sehr unsicher darstellt. Aufgrund dessen wurden auch die Materialvorräte weiter erhöht.



Vorteilhafter Produktmix stützt operatives Ergebnis: Die stark gestiegenen Rohstoffpreise machten sich in einer spürbar verschlechterten Rohertragsmarge von 52,8% bemerkbar (-340 BP yoy). Da jedoch die übrigen OPEX deutlich unterproportional zunahmen, erzielte BAUER ein Konzern-EBIT i.H.v. 4,1 Mio. Euro (MONe: 2,8 Mio. Euro; Vj.: 1,8 Mio. Euro). Während das Bausegment in Q1 wie erwartet noch keinen positiven Beitrag leisten konnte (-2,6 Mio. Euro), überraschte uns vor allem das erstmals seit Q4/20 wieder negative EBIT im Segment Resources (-1,3 Mio. Euro), strukturelle Probleme gibt es laut Vorstand aber nicht. Erfolgreich überkompensiert wurden die Defizite vom Segment Maschinen, das mit einem EBIT von 9,0 Mio. Euro bzw. einer Marge von 6,6% nicht nur das Vorjahreslevel (0,6%) signifikant übertraf, sondern margenseitig exakt das Vor-Corona-Niveau erreichte. Basis dessen sind ein sehr vorteilhafter Produktmix und starke Absätze in Europa und den USA.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 11,00 Euro