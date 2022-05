Unihertz' neuestes QWERTY-Smartphone sammelte innerhalb von 12 Stunden über 400.000 USD auf Kickstarter

Hongkong (ots/PRNewswire) - Unihertz hat soeben das dritte und neueste

Smartphone seiner QWERTY-Serie auf den Markt gebracht, das Titan Slim, ein

schlankes und elegantes Smartphone mit physischer Tastatur, das bereits über

400.000 $ eingebracht hat. Die Kampagne ist derzeit auf Kickstarter in vollem

Gange: https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-slim-the-new-sleek-

and-slim-qwerty-android-smartphone?ref=3wehrr



Nachdem Onward Mobility das Ende seines QWERTY-Projekts bestätigt hat, ist

Unihertz wahrscheinlich die einzige Wahl für Leute, die immer noch Smartphones

mit Tastatur suchen, was absolut bewundernswert und lobenswert ist. Die

Titan-Serie von Unihertz mag nicht für jeden ideal sein, aber es ist gut zu

sehen, dass noch jemand daran arbeitet. Wir können davon ausgehen, dass wir

durch die Unterstützung des aktuellen Angebots von Unihertz unseren Teil dazu

beigetragen haben, die Chance zu erhöhen, dass in der Zukunft mehr

fortschrittliche Telefone mit physischer Tastatur entstehen, und wir möchten,

dass das Unternehmen mehr davon herstellt!