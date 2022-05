Das Batteriespeichersystem EnerOne von CATL gewinnt den ees AWARD 2022

München (ots/PRNewswire) - Am 10. Mai (Ortszeit) wurde EnerOne, CATLs

bahnbrechende modulare Flüssigkeitskühlung LFP BESS für den Außenbereich, auf

der laufenden The smarter E Europe, der größten Plattform für die Energiebranche

in Europa, mit dem ees AWARD ausgezeichnet, der CATLs innovative Fähigkeiten und

Leistungen in der neuen Energiebranche verkörpert



Mit Unterstützung der langlebigen Zelltechnologie und der CTP-Technologie (Cell

to Pack) mit Flüssigkeitskühlung wird CATL im Jahr 2020 EnerOne auf LFP-Basis

auf den Markt bringen, das sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Integration

und ein hohes Maß an Sicherheit auszeichnet. Die Zellen mit einer Kapazität von

280 Ah haben eine Entladerate von 1C und eine Zyklenlebensdauer von bis zu

10.000 Zyklen. Das integrierte Flüssigkeitskühlsystem mit Frequenzumwandlung

hilft, den Temperaturunterschied zwischen den Zellen auf 3 °C zu begrenzen, was

ebenfalls zu seiner langen Lebensdauer beiträgt.





Es hat eine Nennkapazität von 372,7 kWh bei einer Grundfläche von nur 1,69Quadratmetern. Das System ist für Wechselrichter mit Betriebsspannungen von 600bis 1500 Volt geeignet. EnerOne kann effizient als komplettes Produkt versandtwerden, was die Installationskosten und die Inbetriebnahmezeit vor Ort erheblichreduziert.EnerOne kann dank der Schutzart IP 66 der Hauptkomponenten und derAnpassungsfähigkeit an einen Umgebungstemperaturbereich von -30 bis +55 °Cflexibel in Außenanwendungen eingesetzt werden. Es hat verschiedene kritischeTests auf Zell-, Modul- und Rack-Ebene bestanden. EnerOne hat den UL9540ATestbericht erhalten, und in diesem Test gibt es kein Feuer und keinezusätzliche thermische Ausbreitung ohne die Hilfe eines Feuerlöschsystems.Das Gremium äußerte sich wie folgt zu EnerOne: "Das gut durchdachte undausgereifte, voll integrierte System hat neue Möglichkeiten für Installationenin Regionen mit rauen klimatischen Bedingungen eröffnet und bietet dasPotenzial, die Kosten durch die Integration der gesamten Wertschöpfungskette zusenken."Seit Ende 2021 wird die EnerOne-Lösung von CATL in mehr als 25 Länderneingesetzt, mit einer nachweislichen Leistungsbilanz von mehr als 11 GWh.Als wichtige Veranstaltung von The smarter E Europe zeichnet der ees AWARD dieinnovativen Produkte und Projekte zukunftsorientierter Unternehmen aus, die eineSchlüsselrolle für den Erfolg der Energiespeicherbranche spielen. In derZwischenzeit wird The smarter E Europe die Messe ees Europe veranstalten, dievom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München stattfinden wird. CATL wird aufder Messe am Stand B1.440 seine Energiespeicherlösungen für alle Szenarien undseine Spitzentechnologien vorstellen.CATL hat Produkte auf den Markt gebracht, die in den Bereichen Stromerzeugung,Stromübertragung und -verteilung sowie Stromverbrauch breite Anwendung finden.Dazu gehören Energiespeicher für Solar- und Windenergie, Energiespeicher fürIndustrieunternehmen, Energiespeicher für Gewerbegebäude und Rechenzentren,Energiespeicher-Ladestationen, Notstromversorgung für Basisstationen,Energiespeicher für Haushalte usw. Das Unternehmen hat Partnerschaften mitführenden chinesischen Energieunternehmen wie China National Energy, SPIC, ChinaHuadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy EngineeringCorporation sowie mit wichtigen internationalen Akteuren der Branche wieNextera, Fluence, Wartsila, Tesla und Powin geschlossen.Im Jahr 2021 stand CATL weltweit an erster Stelle, was den Marktanteil an derglobalen Produktion von Energiespeicherbatterien angeht, und deckte dabeiwichtige Märkte wie China, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich,Deutschland, Australien usw. ab. Der Umsatz mit Energiespeichersystemen stieg imVergleich zum Vorjahr um 601 %.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815590/1.jpg Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1815588/2.jpg