Gain.pro ist bereit für eine große globale Störung des Nachrichtenmarktes für Privatunternehmen

Die Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar wird das Wachstum der einzigartigen SaaS-Lösung beschleunigen, die unvergleichliche Transparenz und zeitsparende Einblicke in private Unternehmen bietet

AMSTERDAM, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Gain.pro, der Marktintelligenz- und Software-Innovator, der ein völlig neues Niveau an Einblicken in private Unternehmen bietet, hat nach seiner jüngsten Finanzierungsrunde einen Meilenstein von 10 Millionen US-Dollar an Investitionen erreicht.