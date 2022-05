WELTMARKTFÜHRER IN DER HERSTELLUNG VON THERMOPLASTISCHEN FOLIEN, KLEBEBÄNDERN UND KLEBSTOFFEN ERWIRBT EIN UNTERNEHMEN IN FRANKREICH

Bemis und Protechnic haben komplementäre Produkte und Technologien sowie eine starke Übereinstimmung in ihren Unternehmenswerten und ihrer Unternehmenskultur. Die Ausrichtung von Protechnic auf globales Wachstum und Innovation steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie von Bemis, die auf die Erweiterung des Produktportfolios und der Produktionskapazitäten abzielt. „Diese Übernahme wird es Bemis ermöglichen, weltweit neue und interessante Produkte herzustellen, insbesondere in den USA, Europa und Asien, wo wir über wichtige Produktionsstätten verfügen", sagte Mike Johansen, Präsident von Bemis Associates. Darüber hinaus wird es Bemis möglich sein, Protechnic-Produkte auf den Bekleidungs-, Industrie- und Unterhaltungselektronikmärkten auf internationaler Ebene einzuführen.

SHIRLEY, Mass., 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Innovations- und Designpartner der weltweit führenden Technik-, Leistungs-, Luxus- und Lifestyle-Marken und ein führender Hersteller von thermoplastischen Folien, Bändern und Klebstoffen für die Verklebung, gab heute die Übernahme des in Frankreich ansässigen Produktionsunternehmens Protechnic bekannt.

Emmanuel Roll, CEO von Protechnic, sagte: „Durch die Nutzung der globalen Präsenz von Bemis und der innovativen Produkte von Protechnic sind wir zuversichtlich, dass wir das Wachstum des Unternehmens weltweit beschleunigen können, um unsere Kunden in jeder Region besser zu bedienen."

Die Entscheidung, Protechnic zu übernehmen, war nicht rein marktgetrieben. Steve Howard, CEO von Bemis, erklärt, dass die Qualität der Führung von Protechnic, das Engagement für die Entwicklung der Mitarbeiter und die Unternehmenswerte für Bemis ausschlaggebend für die Übernahme waren, da sie perfekt mit dem Bemis Way übereinstimmen. „Unser Ziel ist es, das ‚Leben der Menschen zu verbessern'. Dieses Ziel war für uns immer mehr als nur Worte. Wir glauben an das Managementteam von Protechnic und daran, dass es dieselben Werte vertritt", sagte Howard.

Protechnic hat ein sehr aggressives Nachhaltigkeitsprogramm. Das Unternehmen hat biobasierte Klebstoffe entwickelt und arbeitet weiter an der Verbesserung interner Abläufe, um Abfälle auf Mülldeponien zu vermeiden, was direkt mit dem Engagement von Bemis für Nachhaltigkeit und Umweltprogramme übereinstimmt.

Protechnic wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bemis operieren und ihren Namen, ihre Marke und ihre Führungsstruktur beibehalten.

INFORMATIONEN ZU BEMIS ASSOCIATES

Bei Bemis sind unserer Kreativität und Innovation in der Welt des Klebens keine Grenzen gesetzt. Das liegt daran, dass wir das Glück haben, ein Team hochqualifizierter und talentierter Mitarbeiter zu beschäftigen, die in der Lage sind, „Vorstellungskraft zu kreieren." In Zusammenarbeit mit den größten Marken der Welt entwerfen, entwickeln und konstruieren wir coole Produkte und entwickeln ständig neue Wege, um die Leistung ihrer Produkte zu verbessern und gleichzeitig eine elegante Ästhetik und leichte, langlebige Anwendungen zu bieten. Seit mehr als 110 Jahren sind wir weltweit auf der Suche nach erfinderischen Ideen, die die Herstellung von Klebstoffen, Beschichtungen, Klebebändern und Spezialfolienprodukten revolutionieren, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir versprechen, ständig neue Wege zu finden, um das Leben durch dauerhafte persönliche und technische Verbindungen zu verbessern.

Mit Hauptsitz in Shirley, MA, und Niederlassungen auf der ganzen Welt, einschließlich unserer Asien-Zentrale in Hongkong, beliefern wir zahlreiche Branchen, darunter Sportbekleidung, Oberbekleidung, Unterwäsche, Unterhaltungselektronik, Handtaschen, Automobile, Grafik und vieles mehr. Um mehr zu erfahren oder einen Standort in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bemisworldwide.com oder besuchen Sie uns auf LinkedIn und Vimeo.

INFORMATIONEN ZU PROTECHNIC

Protechnic wurde 1983 als unabhängiges Unternehmen gegründet, das sich auf die Herstellung von Thermoklebstoffen und dekorativen Foliendrucklösungen spezialisiert hat. Sie haben derzeit Niederlassungen in Frankreich und Shanghai mit 144 Mitarbeitern. Sie haben auch Joint Ventures in Indien und Israel.

Für weitere Informationen über Bemis Associates Inc. kontaktieren Sie bitte Greg Newell, VP, Commercial, 1-336-609-3778, gnewell@bemisworldwide.com