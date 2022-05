Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots/PRNewswire) - Mit bis zu 430 Wp Leistung auf weniger als zweiQuadratmetern bietet das neue REC Alpha Pure-R ein optimales Gleichgewichthinsichtlich Ausgangsleistung, Größe, Gewicht und Handhabung. Die neuesteModulinnovation von REC baut auf der bleifreien und RoHS-konformen REC AlphaPure-Serie auf, die gerade den renommierten Intersolar Award 2022 gewonnen hat.Die REC Group (https://www.recgroup.com/de?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=AA+NG&utm_content=Product+PR) , ein international führendesSolarenergieunternehmen mit Hauptsitz in Norwegen, stellte sein neueshocheffizientes Solarmodul auf der Intersolar Europe 2022 vor. Mit einerbesonders hohen Leistungsdichte ist das neue REC Alpha Pure-R(https://www.recgroup.com/de/node/4517) eine neuerliche Weiterentwicklung dermehrfach ausgezeichneten REC Alpha Familie. Erst vor zwei Tagen gewann das imApril 2021 vorgestellte REC Alpha Pure den Intersolar Award 2022. Ausgestattetmit Heterojunction(HJT)-Zellen im großen G12-Format in einem patentiertenModuldesign liefert das neueste REC Produkt eine Leistung von bis zu 430 Wp,wobei das Modul weniger als zwei Quadratmeter Fläche einnimmt. Damit ist dasneue Produkt ideal für private Anlagen, bei denen nur begrenzter Raum verfügbarist. Das REC Alpha Pure-R soll planmäßig ab August 2022 in den neuenREC-Produktionsanlagen in Singapur hergestellt werden, wodurch die Kapazität derREC Alpha Produktionsanlagen von 600 MW auf 1,2 GW verdoppelt wird.G12-Wafer und -Zellen in einem kompakten FormfaktorMit 210 x 210 mm sind die G12-Wafer und -Zellen größer, wodurch sie eine höhereAusgangsleistung bieten. Die meisten daraus resultierenden Module sind jedochdeutlich größer, weshalb G12-Solarmodule bislang vorrangig in großengewerblichen Anlagen und Solarparks eingesetzt werden. Mit dem neuenREC-Moduldesign zeigt das Alpha Pure-R, dass G12-Module auch für privateDachinstallationen gut geeignet sein können.Jan Enno Bicker, CEO von REC Group kommentiert: "Das neue REC Alpha Pure-Rbietet eine optimale Abstimmung zwischen Größe, Gewicht, Ausgangsleistung undHandhabung. Wir haben es mit diesem neuen Modul erneut geschafft, mehr Leistungin eine kompakte Modulgröße zu packen, so dass Hausbesitzer energieunabhängigerwerden und damit weiter zur globalen Energiewende beitragen."Innovationen für maximierte EnergiegewinnungDas REC Alpha Pure-R liefert neun Ampere Strom, sodass es mit verschiedenermoderner MLPE-Technik kompatibel ist. Damit erhalten Installateure mehrDesignoptionen, um die erzeugte Leistung für Hausbesitzer zu maximieren.