Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse und Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2022

- Geplante klinische Phase 1a Single Ascending Dose ("SAD") Studie mit

Fezagepras soll in Q2 2022 beginnen

- Abschluss der Analyse der Sicherheits- und pharmakokinetischen Daten ("PK")

aus der klinischen Phase-1-Studie mit Fezagepras in mehrfacher aufsteigender

Dosierung ("MAD")

- Vollständige Rückzahlung des besicherten Darlehens in Höhe von 39,1 Millionen

US-Dollar und Freigabe von Sicherheiten an den Vermögenswerten des

Unternehmens

- Nettoverlust von 11,2 Millionen US-Dollar in dem am 31. März 2022 beendeten

Quartal gegenüber 20,8 Millionen US-Dollar in dem am 31. März 2021 beendeten

Quartal



Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das

"Unternehmen"), gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31.

März 2022 bekannt.