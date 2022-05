Wirtschaft Lufthansa-Chef bittet Zentralratspräsident um Entschuldigung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - In die Debatte über den Umgang mit jüdischen Passagieren auf einem Lufthansa-Flug hat sich Konzernchef Carsten Spohr eingeschaltet. Er telefonierte an diesem Donnerstag mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, berichtet der "Spiegel".



Spohr habe bei dieser Gelegenheit auch persönlich um Entschuldigung gebeten, wie Lufthansa bestätigte. Sonst machte die Fluggesellschaft keine Angaben zu Inhalten des Gesprächs. Hintergrund ist ein Vorfall am vorvergangenen Mittwoch auf Flug LH 401 aus New York nach Frankfurt am Main.