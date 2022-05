WENZHOU, China, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das Potenzial des chinesischen Marktes gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit. Viele junge Designer möchten sich auf dem chinesischen Markt etablieren, wissen aber nicht, womit sie beginnen sollen. Die Teilnahme an Design-Ausstellungen in China könnte eine sehr gute Gelegenheit dafür darstellen.

Obwohl Wenzhou unter der Epidemie gelitten hat, hat es mit Unterstützung der Regierung 21 Gewerbeparks für Klein- und Kleinstunternehmen eingerichtet. Es gibt 1.438 neue Unternehmen in dem Gewerbepark, die die junge Generation unterstützen. Wenzhou ist bekannt für seine Reformen und seine Öffnung. Mit seinen zahlreichen Reformen und der vollständigen industriellen Wertschöpfungskette ist Wenzhou die beste Wahl für Existenzgründungen im Bereich Design. Das so genannte Wenzhou-Modell, das in den letzten 40 Jahren zunehmend genutzt und verdichtet wurde, ist genau das: ein groß angelegtes und nachhaltiges Innovations- und Designprojekt.