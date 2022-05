Ausbau, Umbau, Neubau? Nachbarn sollen in Großbritannien abstimmen

LONDON (dpa-AFX) - Wie soll das neue Haus aussehen, bekommt eine Immobilie einen Ausbau? Über solche und ähnliche Fragen sollen in Großbritannien künftig Nachbarn entscheiden.

Vorschläge des Bauministeriums in London sehen vor, dass Anwohnerinnen und Anwohner straßenweise abstimmen, ob geplante Projekte voranschreiten dürfen. Dazu gehören auch Fragen wie Stil und Größe von Erweiterungen sowie Umgestaltungen in ihrer Straße. Das Vorhaben ist Teil eines Gesetzentwurfs, der am Dienstag von Prinz Charles in der Regierungserklärung ("Queen's Speech") erwähnt wurde: "Das Planungssystem wird reformiert, um den Bewohnern eine stärkere Beteiligung an der lokalen Entwicklung zu ermöglichen."