Durch den geplanten Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG könnte die Holding Porsche SE stärker von der geplanten Sonderdividende profitieren. Knapp die Hälfte des Erlöses aus dem Börsengang soll als Sonderdividende an alle Aktionäre fließen. Am Kapitalmarkt platziert werden sollen bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzüge und damit 12,5 Prozent des Gesamtkapitals. Das von Experten geschätzte Emissionsvolumen von 15 bis 25 Milliarden Euro würde Porsche zu einem der weltweit größten Börsengänge machen. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte das Management. Demnach hält die Porsche SE 2022 angesichts der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg beim Gewinn sowohl einen Rückgang als auch einen deutlichen Anstieg für möglich. Mit einem Nettogewinn zwischen 4,1 Milliarden Euro und 6,1 Milliarde Euro fällt die Prognosespanne diesmal besonders weit aus.

Nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung konnte der Kurs der Porsche-Aktie im Zeitraum von Ende Oktober 2020 bis Mitte April 2021 um 121 Prozent auf 97,42 Euro zulegen. Danach folgte bis zum gestrigen Handelstag eine Verteilungsphase in Form eines leicht nach unten gerichteten Trends. Zum Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar begann ein Kursrückgang von rund 29 Prozent, der am 8. März sein partielles Tief bei 67,02 erreichte. Auf eine rasante Erholungsphase bis zur oberen Begrenzung des Trends folgt bis zum gestrigen Schlusskurs wieder eine Periode von fallenden Kursen. Im Jahresvergleich hat das Papier die Benchmark DAX um 39 Prozentpunkte übertroffen. Auch die Gewinne je Aktie weisen ein durchschnittliches Wachstum von rund 6 Prozent auf. Die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2024 sind konstant bei rund 4,50. Ein sehr niedriges Multiple, wo die Marktteilnehmer offensichtlich Gewinnrückgänge in der weiteren Zukunft erwarten. Ein möglicher Anlass zu Verlusten könnte die Transformation hin zur Elektromobilität sein.