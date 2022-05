TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben die Woche versöhnlich beschlossen. Nach dem nervösen Auf und Ab der Vortag legten sie am Freitag deutlich zu. Auf Wochensicht bleiben die Aktienmärkte in Fernost allerdings im Abwärtstrend und notieren etwas leichter als vor sieben Tagen.

Die Stabilisierung der Wall Street im Handelsverlauf am Donnerstag signalisierte abnehmenden Verkaufsdruck. Zur Beruhigung der Märkte trugen neue Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs bei, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Er habe damit die Sorgen über einen großen Zinsschritt von 75 Basispunkten gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 2,64 Prozent auf 26 467,65 Punkte zu. Am australischen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlich nach oben. Der S&P/ASX 200 zog um 1,93 Prozent auf 7075,10 Punkte an.