Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.835 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Vortagesschluss.Mit Adidas, Eon, Fresenius, HeidelbergCement und Volkswagen wurden mehrere Werte ex-Dividende gehandelt und waren dementsprechend allesamt nominal deutlich im Minus. Zulegen konnten unisono die Lieferdienste, Delivery Hero, Hellofresh und Zalando waren zu Handelsbeginn versammelt an der Spitze der Kursgewinner. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 26.427,65 Punkten geschlossen (+2,64 Prozent).Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0393 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9622 Euro zu haben.