Hat der Nasdaq nun nach einem herben Abverkauf von -31% seinen Boden erreicht - ausgerechnet also an dem Tag, an dem Jerome Powell vom US-Senat als alter und neuer Fed-Chef bestätigt worden ist? Powell hat gestern erneut eine klare Botschaft gesendet: die Bekämpfung der Inflation ist wichtigstes Ziel, weil eine unkontrollierte Inflation die Wirtschaft zerstört. Daher will die Fed straffere "financial conditions", ergo tiefere Aktienpreise und Immobilienpreise, damit die Nachfrage sinkt und so Angebot und Nachfrage mehr ins Gleichgewicht kommen. An sich keine guten Nachrichten für Nasdaq & Co - aber dennoch sehen wir seit gestern Abend steigende Kurse. Charttechnisch und mit Blick auf einige Indikatoren macht das (kurzfristig) Sinn..

Hinweise aus Video:

