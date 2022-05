Auch die Aktie des Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005), die am 9. Februar 2022 bei 232,50 Euro den höchsten Stand seit einigen Jahren erreicht hatte, konnte sich in den vergangenen Wochen nicht der Schwäche des Gesamtmarktes entziehen. Obwohl das Unternehmen trotz des Krieges in der Ukraine die Jahresziele bestätigte, rutschte die Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen ins Minus und beendete den 12.5.22 mit einem Schlusskurs von 198,34 Euro.

Wegen des über den Konsensschätzungen liegenden operativen Ergebnisses und des trotz der Rückstellungen für die Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem Structured Alpha-Fonds über den Erwartungen liegenden Nettoergebnisses bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 270 Euro ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 199,70 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.