Evergold plant Folgebohrungen auf Golden Lion wegen Entdeckung von hochgradigem Gold und Silber in 2021 im Toodoggone Mining-Camp, British Columbia

Toronto, Kanada - 13. Mai 2022 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, ein Phase-1-Bohrprogramm über 2.100 Meter im Anschluss an die hochgradigen Gold- und Silberabschnitte aus 2021 bekanntzugeben, die in den letzten 3 Bohrlöchern der Feldsaison 2021 auf dem großen Ziel der GL1-Hauptzone auf Golden Lion identifiziert wurden. Golden Lion befindet sich im Toodoggone Mining-Camp in Nord-Zentral British Columbia, Kanada. Die Bohrergebnisse von 2021 (siehe News vom 16. November 2021) umfassten die höchsten Gold- und Silbergehalte, die jemals bei Bohrungen auf Golden Lion erreicht wurden, einschließlich 31,7 g/t Au und 924 g/t Ag über 0,6 Meter innerhalb von 2,8 Metern mit 10,4 g/t Au und 651 g/t Ag, innerhalb von 11,3 Metern mit 5,4 g/t Au und 62 g/t Ag in Bohrloch GL-21-025 und 3,3 Meter mit 11,30 g/t Au und 12 g/t Ag in Loch GL-21-024. Diese hochgradigen Abschnitte befanden sich in viel breiteren Bereichen mit mittelgradiger Mineralisierung, darunter beispielsweise 40,3 Meter mit 2,0 g/t Au und 24 g/t Ag in Bohrloch GL-21-025.

Die Vorbereitungen sind weit fortgeschritten, wobei die Bohrungen voraussichtlich in der zweiten Junihälfte beginnen und im Juli abgeschlossen werden sollen. Abhängig von den Ergebnissen der 1. Phase kann das Programm auf eine 2. Phase ausgeweitet werden, die sich von August bis September erstrecken würde. Die GL1 Main Zone, die sich einst im Besitz von Newmont Corp. befand, gehört zu den besten Explorationsgebieten im frühen Entwicklungsstadium im schnell wieder aufstrebenden Mining-Camp Toodoggone, wo die Entwicklung von den fortgeschrittenen Liegenschaften „Lawyers“, „Ranch“ und „Shasta” im Besitz von Benchmark Metals, Thesis Gold und TDG Gold (Abbildung 1) vorangetrieben wird. Brücken- und Straßenbauarbeiten, die derzeit durchgeführt werden, um diese Projekte zu erreichen, werden bis zum Ende dieses Sommers einen befahrbaren Zugang bis zu einem Umkreis von 10 km um das Explorationsgebiet GL1 Main ermöglichen.

„Neue Modellierungen, die von unserem Team über den Winter durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die Mineralisierung der GL1 Main Zone innerhalb eines scheinbar mäßig nach Nordosten einfallenden Mineralisierungssystems nach N/NW abfällt (siehe Abbildungen 2 und 3),” sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass alle bisherigen Bohrungen, sowohl von Newmont als auch von uns, möglicherweise auf die oberflächennahen Teile eines potenziell viel größeren, tief verlaufenden, hochgradigen epithermalen Systems beschränkt waren. Ein Hauptziel des bevorstehenden Phase-1-Bohrprogramms wird es sein, mit der Exploration in Fallrichtung zu beginnen, wo die Mineralisierung für eine Erweiterung offen ist, einschließlich des neu entdeckten hochgradigen Bereichs.“