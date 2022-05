NTT DATA Business Solutions AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- Umsatzerlöse steigen um 15,8% auf 1,24 Mrd. Euro in 2021/22 - Das Beratungsgeschäft legt um 23,4% zu auf 554,7 Mio. Euro - Wesentlicher Wachstumstreiber ist das Segment Cloud Subscription mit einem Anstieg von 49,2%

- EBITA mehr als verdoppelt auf 63,5 Mio. Euro nach 31,0 Mio. Euro im Vorjahr - Globales Kosten- und Effizienzsteigerungsprogramm erfolgreich abgeschlossen - Prognose für 2022/23: bereinigte Umsatzsteigerung um 4 bis 6% erwartet

Die NTT DATA Business Solutions AG (https://nttdata-solutions.com/de/) hat sich bei allen relevanten Kennzahlen deutlich verbessert. Im neuen Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 erzielte das Unternehmen einen deutlichen Umsatzanstieg um 15,8% auf 1,24 Mrd. Euro gegenüber 1,072 Mrd. Euro im Vorjahr. Das organische Wachstum belief sich dabei auf starke 14,6%. Die neu erworbenen Unternehmen haben lediglich mit +1,2% anorganischem Wachstum zu diesem Umsatzanstieg beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordwert von 63,5 Mio. Euro nach 31,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand der NTT DATA Business Solutions AG lag zum 31. März 2022 bei 1,405 Mrd. Euro und damit 11,3% über dem Vorjahresniveau von 1,262 Mrd. Euro zum 31. März 2021.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG: "In unserem ersten Geschäftsjahr als NTT DATA Business Solutions AG konnten wir Rekordwerte auf allen Ebenen erreichen. Das EBITA verdoppelte sich auf 63,5 Mio. Euro. Zum starken organischen Wachstum von 14,6% konnten sämtliche Regionen und Unternehmensbereiche beitragen. Insgesamt haben wir die Zahl unserer Mitarbeiter auf 12.176 steigern können. Ich bin stolz darauf, mit welchem exzellenten Ergebnis wir das Geschäftsjahr 2021/2022 abgeschlossen haben. Besonders erfreulich ist auch, dass wir in unserem Kerngeschäft der Beratung ein so starkes Wachstum erwirtschaftet haben."



In den Umsatzsegmenten lag das Beratungsgeschäft mit einem Umsatz von 554,7 Mio. Euro um 23,4% über dem Vorjahreswert von 449,6 Mio. Euro. Die Umsätze steigern konnte ebenso das Lizenzgeschäft mit einem Plus von 2,5% von 63,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 65,4 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die deutlichste Umsatzsteigerung erwirtschaftete erneut das Segment Cloud Subscription mit einem Zuwachs von 49,2% auf 57,3 Mio. Euro nach 38,4 Mio. Euro. Der Bereich Managed Services verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs von 9,1% mit 558,0 Mio. Euro nach 511,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Segment Sonstiges erwirtschaftete Umsätze von 5,9 Mio. Euro nach 8,5 Mio. Euro im Vorjahr.