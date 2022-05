CCI Global bezieht in Tatu City das größte Kontaktzentrum in Kenia

TATU CITY, Kenia, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- CCI Global, der größte internationale Betreiber von Kontaktzentren in Afrika, wird in ein eigens gebautes, hochmodernes Büro in Tatu City umziehen und mehr als 4.000 Arbeitsplätze für Kenianer schaffen.

Die CCI-Anlage wird von Gateway Real Estate Africa (GREA) entwickelt, einer privaten Entwicklungsgesellschaft, die sich auf schlüsselfertiges Bauen spezialisiert hat. Der fünfstöckige Turm wurde speziell für CCI entworfen und bietet Schulungseinrichtungen und ein Karrierezentrum für neue Mitarbeiter.

CCI ist seit seinem Markteintritt im Jahr 2016 in Kenia schnell gewachsen und hat sich auf den Betrieb von Outbound-, Inbound- und Web-Chat-Multikanal-Kontaktzentren spezialisiert, die für führende internationale Marken vor allem in den Bereichen Mobilfunk, Technologie, Telekommunikation und Finanzindustrie tätig sind.

Die Expansion von CCI erfolgt vor dem Hintergrund einer beispiellosen Nachfrage nach den jungen, hochqualifizierten Arbeitskräften des Unternehmens in Kenia, die in den letzten 12 Monaten auf über 2.000 Agenten angewachsen ist. Die Anlage in Tatu City, deren Fertigstellung für das vierte Quartal 2023 geplant ist, wird die Kapazität des Unternehmens auf mehr als 4.000 Plätze an einem einzigen Standort verdoppeln.

„Das Geschäft von CCI in Kenia, das bekannte amerikanische, britische, australische und andere internationale Marken beliefert, wächst dank unserer dynamischen Mitarbeiter, unserer Qualitätssicherung und unserer herausragenden operativen Leistungen weiter", so Mark Chana, Chief Operating Officer von CCI. „Wir freuen uns, in Tatu City den Sitz der CCI in einem unternehmensfreundlichen Umfeld zu errichten, in dem das Wohlergehen unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt steht."

Das Kontaktzentrum von CCI wird Geschäftsprozess-Outsourcing (BPO) anbieten, das den gesamten Kundenlebenszyklus sowohl bei traditionellen Sprachinteraktionen als auch bei digitalen Interaktionen unterstützt.

Das erstklassige Bürogebäude mit fünf Stockwerken und zwei Tiefgaragenebenen wird den Mittelpunkt von Tatu Central, dem Geschäftsviertel von Tatu City, bilden.

„Das Gebäude wurde speziell für CCI entworfen, mit großen Grundflächen für einen flexiblen Callcenter-Betrieb, schnellen Aufzügen für einen nahtlosen Schichtwechsel, viel natürlichem Licht und dem Wohlergehen der Mitarbeiter als Kernstück", sagte Greg Pearson, Mitbegründer und CEO von GREA. „Wir freuen uns, dass wir dieses spektakuläre Gebäude für einen Weltklasse-Kunden wie CCI in Afrika entwickeln dürfen