Allen Unternehmen mit Datendrang macht Drei bis 22. Juni 2022 ein unschlagbares Angebot: Alle Business Concept und Business Concept SIM Neu- und Zusatzanmeldungen erhalten 6 Monate lang unlimitiertes 5G und -50% auf die monatliche Grundgebühr.*



Zwtl.: 6 Monate lang unlimitiertes 5G ab 7,45 Euro/ Monat *

So kostet der Business Concept M in Kombination mit dem Samsung Galaxy A53 5G Smartphone um 0 Euro sechs Monate lang nur 10,45 Euro (statt 20,90 Euro) / Monat* - inklusive unlimitierten 5G Daten. Business Concept Unlimited Neukunden erhalten wahlweise das iPhone 13 oder das Samsung Galaxy S22 5G um 0 Euro. Und Business-Neukunden, die kein Smartphone benötigen, erhalten die Business Concept SIM Tarife sechs Monate lang ab 7,45 Euro/ Monat *, ebenfalls mit unlimitierten 5G Daten.

Mehr auf [www.drei.at/datendrang] (https://www.drei.at/datendrang)

* 22,50 Euro Servicepauschale/ Jahr.

24 Monate MVD. 2,50 URA/ Smartphone. Aktion. Gültig bei Neuanmeldung bis 22.6.2022 in den Business Concept Tarifen. 6 Monate unlimitiertes 5G Datenvolumen und -50% auf die Grundgebühr. Danach gelten die regulären Tarifkonditionen. Preise exkl. USt. 5G regional verfügbar, 5G-fähiges Smartphone vorausgesetzt. Tarifdetails: drei.at/datendrang



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

