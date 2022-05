Businesstalk Interview Magazin Die besten Video-Interviews im März 2022

Berlin (ots) - Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der

DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen

Interviews im Monat März 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel

werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der

Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im März 44,3%

weiblich, was einer geringen Reduzierung gegenüber dem Vormonat entspricht und

im Gegenzug 0,7% mehr männliche Zuschauer 55,7%. Ganze 73% der Nutzer fallen in

die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 20,8% auf die 45- bis

65-Jährigen.



Die meistgesehenen Interviews im März 2022