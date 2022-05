Das KPOP.FLEX Korea Festival wird vom Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt am Main und der Korea Tourism Organization veranstaltet. Bei dem großen koreanischen Festival können die Besucher koreanische Kultur und Veranstaltungen und Aktivitäten rund um den K-Pop erleben. Beim Hauptevent der zweitägigen Veranstaltung, einem großen K-Pop-Konzert, werden Stars wie EXO Kai, NCT Dream, (G)I-DLE, ENHYPEN und Mamadou auftreten.

SEOUL, Südkorea, 13. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Samyang Foods hat am 13. Mai bekannt gegeben, dass es am 14. und 15. Mai am KPOP.FLEX Korea Festival in Frankfurt teilnehmen wird, um für Buldak, ein koreanisches Nudelgericht mit einer geheimen scharfen Soße, zu werben.

