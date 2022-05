HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop hat im ersten Quartal von Lockerungen der Corona-Beschränkungen profitiert. Das Unternehmen sieht inzwischen wieder mehr Licht am Horizont. "Wir erwarten ein Übergangsjahr zu einer neuen Normalität", sagte Konzernchef Olaf Borkers bei der Zahlenvorlage. Menschen kehrten inzwischen zurück in die Innenstädte, Einkaufszentren und Geschäfte. Der Vorstand bestätigte seine Prognose, die Aktie legte am Freitagmorgen zu.

Von früheren Niveaus ist der Handel aber noch klar entfernt. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet Euroshop bei seinen Mietern im ersten Quartal mehr als doppelt so viele Kunden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Dies seien aber nur rund 70 Prozent der üblichen Besucher verglichen mit dem ersten Quartal 2019, das noch von der Pandemie komplett unbeeinflusst gewesen war.