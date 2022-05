SEO-Contest 2022 - Mit SommerSEO an die Spitze der Suchergebnisse

Online-Marketer aufgepasst, es darf wieder optimiert werden! Beim diesjährigen SEO Contest 2022 werden wieder Deutschlands SEO-Agenturen ein fiktives Keyword optimieren, um die bestmögliche Platzierung bei Google zu erreichen. Das Keyword in diesem Jahr: “SommerSEO”. Nicht nur technisches Wissen und Know-how im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, sondern auch einzigartiger Content und eine Menge Kreativität werden hier benötigt, um den begehrten ersten Platz im Ranking der Google Suchergebnisse zu erreichen. Ganz nebenbei können die SEO-Agenturen hier nicht nur ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch etwas Gutes tun - in diesem Jahr werden alle Einnahmen aus dem Wettbewerb ukrainischen Hilfsorganisationen gespendet. So können die Agenturen ein Zeichen setzen und Menschen in größter Not zur Seite stehen.

SommerSEO: Darum geht es bei dem Wettbewerb

Der SEO Contest 2022 wird bereits zum vierten Mal durch das Portal SEO-Vergleich.de organisiert. Mitmachen können In-House SEO-Teams, SEO-Dienstleister sowie Privatpersonen. Inhalt des Contests ist die Optimierung eines ausgedachten Suchbegriffs. Wer es am Ende des Wettbewerbs schafft, mit dem Fantasiebegriff auf dem ersten Platz in der Google Suche zu ranken, gewinnt. Nach zahlreichen Spitzenplätzen bei den vergangenen Contests („Contentbär“ / “SandstrandSEO” / “Black Hat Sith” etc.) plant die Online Marketing Agentur SUMAX auch dieses Mal, ihren Platz auf dem Podest zu verteidigen.

SommerSEO - Contest: Infos zum Ablauf und zur Teilnahme

Mit der Bekanntgabe des Keywords am 03.05.2022 um 11 Uhr startete auch der Wettbewerb offiziell. Nun haben alle Teilnehmer vier Wochen Zeit, den Fantasiebegriff auf ihrer Webseite zu platzieren und diese nach vorne zu bringen. Um den Gewinner zu bestimmen, werden drei Live-Ranking Checks mit dem Tool XOVI durchgeführt. Die Stichtage hierfür sind der 30.05.2022, 01.06.2022 und 03.06.2022 um jeweils 11 Uhr. Der 03.06. ist mit einer Gewichtung von 60% besonders wichtig. An diesem Tag endet auch der Wettbewerb.

Beim SEO Contest 2022 steht die organische Suchmaschinenoptimierung im Vordergrund. Bezahlte Platzierungen, Bilder, Videos, Podcasts und Google My Business-Einträge sind von der Wertung ausgeschlossen. Die Anmeldung ist bis spätestens zum 18.05.2022 über folgenden Link möglich: https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/seo-contest-2022/ . Registrieren können sich SEO-Techniker mithilfe eines Anmeldeformulars.

SEO-Contest SommerSEO: Welche Preise kann man in diesem Jahr gewinnen?

Auch wenn alle Teilnehmer SEO aus Leidenschaft machen, spornen Preise natürlich zusätzlich an. Auf den ersten Platz im Contest warten darum folgende Gewinne:

● Ballonfahrt für 2 Personen

● Premium-Mitgliedschaft SEO-Vergleich.de (12 Monate)

● Linkalyse 12 Monate

● SE Ranking 12 Monate

● 1-Jahres-Abo t3n-Printmagazin

● Seobility Premium 12 Monate

● OMR Report nach Wahl

● Buch “Geduld, Schweiß und wunde Finger”

● BVDW Fachkräftezertifikat

Auch Platz 2-10 gehen dieses Jahr nicht leer aus. Mehr zu den Gewinnen gibt es hier: https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/seo-contest-2022/#faq2

Die Sommerpause ist vorbei. Wir wünschen allen Beteiligten einen erfolgreichen SEO-Contest.

