Am Mittwoch büßte Coinbase ein Viertel seines Wertes an der Börse ein, nachdem man einen Nettoverlust von fast einer halben Milliarde US-Dollar im ersten Quartal 2022 vermeldete. Zeitweise stand das Wertpapier nur noch bei 54 US-Dollar. Starinvestorin Cathie Wood wertete diesen Kurssturz als Kaufgelegenheit für drei ihrer geführten Ark-Investment-ETFs, auf die sie 546.579 Aktien verteilte. Dafür soll sie 29,4 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Am Freitagmittag stieg die Aktie vor US-Börsenstart auf circa 65 US-Dollar an der Nasdaq. Vor einer Woche war eine Coinbase-Aktie noch doppelt so viel wert.

ETF-Name Aktienaufteilung ETF-Anteil in Prozent ARK Innovation (AARK) 360.855 0,25 ARK Next Generation Internet (ARKW) 62.602 0,24 ARK Fintech Innovation (ARKF) 123.122 0,77

Quelle: coindesk.com

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion