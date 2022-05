Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Selbstlernende Maschinen, autonom fahrende Transportsysteme undDaten-Erfassung in Echtzeit - in einer Technologie-Ausstellung erhalten FordBeschäftigte Einblicke in neueste und künftige Industrie-4.0-Anwendungen amKölner Standort- Neue kognitive Roboter, Exoskelette und Augmented Reality-Brillen, die künftigim Electrification Center in Köln zum Einsatz kommen, bringen viele Vorteilefür Belegschaft- Große Innovationskraft bei Ford in Köln: "Manufacturing TechDays" präsentierenauch Eigenentwicklungen aus der BelegschaftAugmented Reality, kollaborierende kognitive Roboter oder selbstfahrendeintelligente Transportsysteme für den Materialnachschub - all diese technischenLösungen sind keine Zukunftsmusik mehr. Die Ford-Werke in Köln setzen siebereits ein und sie werden in der Fabrik der Zukunft eine noch größere Rollespielen. Der Hersteller befindet sich gerade in der größten Transformationseiner Unternehmensgeschichte. Das Kölner Werk bereitet sich auf die Produktiondes ersten vollelektrischen Volumenmodels von Ford in Europa vor, das ab 2023hier vom Band laufen wird. Der Umbau des Standorts zum ersten europäischenElectrification Center von Ford - mit zwei Milliarden US-Dollar die größteInvestition der 91-jährigen Werksgeschichte - geht nicht nur mit baulichenVeränderungen einher.Neueste Anlagen und Technologien werden künftig zum Einsatz kommen und eine großangelegte Schulungsoffensive der Belegschaft steht in den Startlöchern. Ersteumfassende Einblicke in die innovativen Industrie 4.0-Anwendungen erhielten dieKölner Ford Beschäftigten nun bei den "Manufacturing TechDays". Bei dieserTechnologie-Ausstellung in der historischen Halle A des Niehler Werkspräsentierten Ford Produktionsexperten verschiedene Innovationen ausunterschiedlichen Fertigungsbereichen, die teilweise bereits im Einsatz sind.Andere werden die Ford Beschäftigten künftig verstärkt in der Produktion nutzen.Bei einigen dieser Innovationen handelt es sich sogar um Eigenentwicklungen desAutomobilherstellers: "Wir beobachten natürlich immer sehr genau, welchetechnischen Innovationen gerade in der Automobilindustrie entstehen", sagt ReneWolf, Geschäftsführer für Fertigung der Ford-Werke. "Aber in manchen Fällen sinddiese angebotenen Lösungen einfach nicht ausreichend - da braucht es dieErfahrung und das Know-how unserer Beschäftigten, um eigene Lösungen zuentwickeln oder bestehende Technologien in ganz neuen Arbeitsgebieten einsetzenzu können", betont Wolf.Hier ein Überblick über technische Highlights, die auf den "TechDays"